Жители Прикамья активно голосуют за объекты благоустройства на 2022 год

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С конца апреля на платформе 59.gorodsreda.ru идет опрос по поводу приоритетных проектов благоустройства 2022 года. В Пермском крае на участие в голосовании заявлены 38 объектов из 12 муниципалитетов с численностью населения 20 и более тысяч человек: Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, а также Добрянского, Верещагинского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского городских округов.

Интерес жителей края к этой теме остается высоким: на сегодня более 73 тысяч человек обозначили свою точку зрения. Почти трети из них разобраться в онлайн-голосовании помогли волонтеры «Единой России». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, станут основой для адресного перечня объектов благоустройства следующего года.

- С 26 апреля по 30 мая жители Соликамского городского округа выбирают общественную территорию, которая должна преобразиться за счет программы «Формирование комфортной городской среды», - отметил Павел Кузьмин, депутат Законодательного собрания Пермского края. - Соликамцам есть из чего выбирать. На голосование представлено пять объектов. Это общественные территории: «Потемкинская лестница» в жилом квартале третьего микрорайона, «Центральная» недалеко от улицы Набережная, «Клестовка» в одноименном микрорайоне, площадка у Музея соли и сквер на проспекте Строителей.

Все объекты очень важны, и хорошо, что решение принимают сами люди. Пока предпочтения жителей на стороне Потемкинской лестницы, за которую проголосовало уже почти 3,5 тысячи человек. На втором месте – территория у Музея соли – около 3 тысяч До окончания голосования еще есть время, и жители наверняка проявят большую активность. Очень интересно, кто же станет победителем, а какие объекты будут реконструироваться в следующие годы.

Рейтинговый подход по итогам опроса позволит всем территориям сформировать актуальную, согласованную с населением многолетнюю программу развития.

– Город Верещагино, благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды», получает серьезные бюджетные средства для благоустройства своей территории. Здорово, что для малых городов сегодня предложен механизм, который помогает жителям высказать свою точку зрения в вопросах благоустройства, - считает Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края. - Знаю, что верещагинцы выбирают будущий облик Сквера Победы. Этот сквер – жемчужина Верещагино, здесь мы отдаем дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И какому бы из вариантов дизайна наши жители ни отдали предпочтение, главное – место исторической памяти будет более ухоженным.

Активное голосование за объекты благоустройства идет и в Чернушинском городском округе.

- Наши дворы, парки, дороги должны быть комфортными, - уверен Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. - На сайте «Городская среда» жители сами определяют приоритетную для благоустройства территорию и проект. В Чернушке заявлены три идеи, с активным участием горожан их реализация будет эффективной! Мы всегда поддерживаем гражданские инициативы. Благодаря энергичности самих жителей в рамках наших традиционных акций и юбилейного 20-го конкурса социальных проектов создаются новые точки притяжения – скверы, парки, аллеи. Новый инструмент позволит расставить приоритеты в вопросах благоустройства.

Голосование завершится 30 мая.