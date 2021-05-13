Пять причин проверить отсутствие долгов за тепло перед поездкой на дачу

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В период весенних выходных дней и летнего дачного сезона сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют убедиться в отсутствии задолженности за тепло и горячую воду перед поездкой на дачу или в загородный дом.

5 основных причин, почему это важно:

1. На автомобиль должника может быть наложен арест прямо на парковке около жилого дома, после чего транспортное средство будет направлено на хранение до полного погашения долга.

2. По дороге за город автомобиль может быть остановлен в ходе специализированного рейда и арестован. Автомобили должников идентифицируются в транспортном потоке с помощью автоматических средств контроля.

3. В постоянном режиме проводится проверка наличия зарегистрированного имущества должников, включая загородную недвижимость. В случае обнаружения на такое имущество будет налагаться арест с дальнейшей реализацией.

4. В соответствии с судебными решениями накладывается арест на банковские счета должников.

5. В течение выходных и праздничных дней не прекращается начисление пеней на сумму долга за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Поэтому «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения.

«Загородная недвижимость не является единственным жильем для большинства должников за тепло, поэтому на нее может быть наложен арест и в случае, если долг не будет погашен в установленные законом сроки, арестованное имущество выставляется на продажу в счет погашения долга. Поэтому мы рекомендуем в ближайшее время погасить тепловые долги, если они есть и не допускать их появления в дальнейшем», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.