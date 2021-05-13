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Происшествия13 мая 2021 11:06

В Перми женщина оказалась в больнице после приготовления обеда

ЧП произошло на улице Братской
Анна Маркова
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В Перми женщина устроила пожар на кухне, забыв про еду на плите.

В Перми женщина устроила пожар на кухне, забыв про еду на плите.

Фото: Анна Маркова

В Перми днем, 12 мая, по улице Братская, 171 а произошел несчастный случай. В одной из квартир 82-летня женщина готовила обед. Она забыла про поставленную на плиту кастрюлю, и еда пригорела. Повалил сильный дым, очевидцы вызвали пожарных.

Спасатели приехали на место и устранили возгорание. Хозяйка квартиры надышалась едким дымом, ей вызвали «скорую помощь», медики госпитализировали пострадавшую в больницу с отравлением.

ЧП