В Перми потребовали оштрафовать подрядчика строительства Чусовского моста

У нового моста возведены всего три опоры.

Майская жара наступила неожиданно, и пермяки устремились на дачи. Но, прежде чем попасть на свои участки, многим из них придется постоять в огромных пробках, которые образуются перед Чусовским мостом. Разгрузить трассу предстоит новому мосту, который строится рядом с существующим. Ранее региональные власти обещали завершить его строительство в 2021 году. Но год подходит к середине, а у моста возведены всего три опоры.

- Сегодня срок сдачи объекта сдвинут на конец 2023 года, - говорит депутат городской думы Вероника Куликова. - Хотя и в него верится с трудом, так как готовность нового моста (по принятым работам) сейчас примерно все те же 6 процентов, что и в конце августа прошлого года. Вместо 300-400 рабочих, о которых заявляет генподрядчик, на объекте наблюдается лишь несколько десятков.

Новый мост через Чусовую - жизненно важный объект для жителей и промышленных предприятий Пермского края, считает депутат. И необходимо максимально ускорить его строительство.

- Но вместо защиты интересов прикамцев, часами стоящих в пробках на мосту и подъездах к нему, чиновники рассказывают в СМИ об успехах строителей, - отмечает Вероника Куликова. - Считаю, что контроль за выполнением строительного контракта должно стать объектом внимания прокуратуры и иных надзорных органов. А чиновникам Минтранса пора вспомнить о своих должностных обязанностях и начать наконец применять санкции к нерадивому подрядчику, как минимум, в виде штрафов.