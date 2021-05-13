Губернатор Прикамья: спортплощадки должны не только строиться, но и содержаться в нормативном состоянии

Спортплощадки должны не только строиться, но и содержаться в нормативном состоянии. Фото: Василий Вахрин

На заседании Правительства Пермского края обсуждалась реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» за предыдущие годы и на ближайшую трехлетку.

- Наша задача – создать достойные условия не только для спорта высших достижений, но и для массовых занятий, - уверен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Причем не только для жителей больших городов, но и для небольших населенных пунктов.

Чтобы Пермский край оставался одним из центров спортивной жизни России, в регионе регулярно проводятся крупные спортивные соревнования федерального и международного уровня.

В ближайшие годы в Перми планируется строительство спорткомплекса «Энергия» и ледового объекта в микрорайоне Ива. На эти цели будет направлено 1,15 млрд руб. Из них 802,8 млн составят средства краевого бюджета, 348,8 – федерального.

В планах и строительство многофункциональной арены на 10,5 тыс. мест. А также реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи» и модернизация манежа «Спартак». Это позволит принимать в крае соревнования международного уровня.

На оснащение спортобъектов в Перми и других округах и районах края в этом году в федеральном бюджете заложена адресная субсидия на 8 млн руб. и еще 5 % от этой суммы – из регионального и местных бюджетов.

Средства получат пять школ олимпийского резерва «Закамск» (Пермь), «Лидер» (Краснокамск), «Олимпиец» (Соликамск), «Темп» и СШОР «Березники». Они будут направлены на организацию тренировочных сборов, повышение квалификации и переподготовку тренеров, а также на закупку спортивного оборудования, инвентаря, экипировки.

Кроме того, в 2021 году в крае будет обустроено пять площадок для выполнения нормативов ГТО: в Кизеле, Гремячинском, Юсьвинском, Кудымкарском и Куединском округах. Эти спортобъекты представляют собой настоящие тренажерные залы под открытым небом, где любители здорового образа жизни могут не только поддерживать физическую форму, но и подготовиться к выполнению нормативов ГТО.

- Я часто выезжаю в муниципалитеты, и вижу, что некоторые открытые площадки, установленные несколько лет назад, бывают повреждены – сломаны ограждения и сами тренажеры, - отметил Дмитрий Махонин. - Обращаюсь к главам муниципалитетов: такого быть не должно. В региональном бюджете предусмотрены средства на дооснащение, за которыми нужно обращаться, чтобы все усилия, которые предпринимаются, не пропадали зря: объекты должны быть полноценными и людям хотелось ими пользоваться.