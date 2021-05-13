В Прикамье будут активно развивать горнолыжный, круизный и культурно-познавательный туризм

Фото: prermkrai.ru

На Заводе Шпагина стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». 129 конкурсантов из 26 регионов России демонстрируют свои проекты в сфере туризма, состязаясь за возможность попасть в финал конкурса.

В рамках мероприятия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с вице-президентом – исполнительным директором Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым. Они обсудили перспективы развития въездного туризма в Прикамье, программу мероприятий к300-летию краевой столицы, которые также могут вызвать интерес туристов к региону, а также заключили соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

- Соглашение поможет более системно подходить к развитию туризма региона, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Мы определили туризм одним из своих приоритетов. В Пермском крае будет активно развиваться горнолыжный, круизный, культурно-познавательный, оздоровительный, деловой и промышленный туризм.

На встрече обсуждался вопрос о создании в Пермском крае учебного комплекса для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма, а также экологического парка, соответствующего самым современным тенденциям.

Планируется провести в Перми «Круизный форум», на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития водных путей и судостроительной промышленности, а также внедрения нового вида транспорта. Эти и другие мероприятия позволят привлечь инвестиции, достойные туристического потенциала Пермского края.