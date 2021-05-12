«Похоже на остатки Ларгуса». В Перми грузовик смял легковушку

Фото: скриншот видео @chp_59

Вечером, 12 мая, на Западном обходе в Перми произошло ДТП. Очевидцы произошедшего опубликовали короткий видеоролик с места аварии. На кадрах видно, что грузовик в буквальном смысле смял легковушку. На месте ДТП также стоит машина реанимации.

Легковушка настолько пострадала, что пользователи соцсетей так и не смогли понять, что за марки была машина.

«Гранта, вроде бы», «Похоже на остатки Ларгуса», - комментировали увиденное пользователи интернета.

По информации источника, знакомого с ситуацией, авария, к счастью, обошлась без жертв. Сейчас правоохранители просматривают записи с камер наблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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