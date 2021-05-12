В Перми окончены поиски пропавшего 29-летнего Арнольда Ли

Арнольд Ли. Фото предоставлено супругой погибшего

В Перми окончены поиски 29-летнего Арнольда Ли. Как сообщает ПСО памяти Ирины Бухановой, к сожалению, мужчину нашли погибшим.

Напомним, 29-летний Арнольд Ли ушел из дома в Мотовилихинском районе рано утром 6 мая. Обеспокоенная жена сообщала, что с собой мужчина не взял, ни документы, ни деньги, ни сотовый. Женщина обзвонила всех его друзей и знакомых, но Арнольд ни у кого не появлялся. Тогда она обратилась с заявлением в полицию и написала волонетрам.

12 мая стало известно, что мужчина найден погибшим, что стало причиной смерти, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 7 месяцев назад

Вячеслава Баранова искали с октября 2020 года (Подробнее...)