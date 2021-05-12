В одном из районов Перми на этой неделе отключат воду

Опять без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается ремонт водоводов. На этой неделе запланированные ранее ремонтные работы пройдут в Индустриальном районе краевого центра. В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах не будет воды.

13 мая, в четверг, на полдня, с 9.00 до 15.00, пересохнут краны в домах на следующих улицах:

- Дениса Давыдова, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

- Космонавтов шоссе, 197А;

- Мира, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 108, 110, 112, 114.

«Раскопки» будут производиться в районе дома на улице Мира, 81.