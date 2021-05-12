В Прикамье менеджер строительной компании обманула дольщиков на 12 миллионов рублей

Суд приговорил мошенницу к 8 годам 6 месяцам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители города Чайковский оказались обманутыми дольщиками по вине девушки-менеджера строительной фирмы. Она деньги брала, заключала контракты, но полученные суммы не вносила в кассу. Когда мошенницу вычислили, оказалось, что она успела потратить основную часть похищенных 12 миллионов рублей. Их и вернули людям.

- Используя вверенную ей работодателем обязанность по заключению с гражданами договоров участия в долевом строительстве жилого дома по ул. Декабристов, 36А г. Чайковский, она похитила более 12 миллионов рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - Она заключила с гражданами от имени организации 10 договоров на приобретение квартир в новостройке. Получив от клиентов суммы в размере от 1 до 1,5 миллионов рублей, в кассу организации их не внесла, а похитила. Суд удовлетворил иски потерпевших на сумму 9 миллионов 350 тысяч рублей, остальной ущерб осужденная погасила раньше в добровольном порядке.

Городской суд приговорил виновную к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она еще может обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.