После кровавой бойни в Казани в прикамских школах пройдут прокурорские проверки

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Стрельба, которую открыл 19-летний подросток, который нигде не работал и не учился, но смог на законных основаниях приобрести автоматическое оружие, унесла жизни школьников и взрослых и еще за жизнь многих раненых сейчас борются врачи.

После жуткой трагедии встал вопрос о том, что нужно ужесточить в первую очередь, чтобы предотвратить подобные кровавые ЧП.

- В Пермском крае организованы проверки образовательных учреждений на предмет соблюдения требований безопасности и защищенности, - сообщили в краевой прокуратуре. - По поручению прокурора Пермского края территориальными прокуратурами организованы дополнительные проверочные мероприятия образовательных учреждений. В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению комплексной безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние. В частности, - организации пропускного режима и антитеррористической защищенности, наличию инженерно-технической укрепленности. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверок находится на контроле прокуратуры Пермского края.