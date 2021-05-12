«Угрожала убить своего 13-летнего сына»: В Прикамье судили нерадивую мать

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В Пермском крае на скамье подсудимых оказалась 32-летняя жительница Добрянки за то, как она обращалась со своим 13-летним сыном – била, ругала матом, угрожала его убить.

- Она уклонялась от исполнения обязанностей родителя по воспитанию ребёнка, нравственно травмировала и жестоко обращалась с ним, регулярно на глазах сына употребляла спиртные напитки, курила, шумела, оскорбляла ребенка нецензурной бранью, лишала его нормальных условий жизни, грубо нарушала режим сна и отдыха, систематически причиняла ему телесные повреждения, высказывала при этом в адрес ребёнка угрозы убийства, - перечислили проступки нерадивой мамаши в СУ СКР по Пермскому краю.

Мальчика отобрали у злой матери и передали на воспитание отцу. Приговором суда ее приговорили к 3 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.