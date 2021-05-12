Цветы в память о погибших в Казани: Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров побывал на месте трагедии

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

Трагические события в Казани всколыхнули всю страну: 11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175, которую устроил бывший выпускник школы, погибли дети и сотрудники школы, многие раненые в разном состоянии госпитализированы в больницы.

На место трагедии сразу же прибыл полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Сегодня, 12 мая, вместе спредседателем СК РФ Александром Бастрыкиным и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым навестили в больнице детей, которые были ранены в школе № 175.

Затем Александр Бастрыкин, Игорь Комаров и Рустам Минниханов возложили на месте трагедии цветы в память о погибших.

После этого Игорь Комаров провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и совещание с руководителями силовых структур.

- Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях должно быть приоритетным направлением деятельности органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, - отметил Игорь Комаров. - Нужно детально разобраться и с профилактической работой с молодежью, с мониторингом сети Интернет, а также с безопасностью образовательных учреждений.

В Пермском крае на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин поручил провести тщательные проверки обеспечения мер безопасности в образовательных учреждениях региона. Он подчеркнул, что это особенно актуально накануне сдачи ЕГЭ и начала приемных кампаний в учебных заведениях.

- Важно внимательно отнестись к вопросам безопасности школьников и студентов, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы должны предотвратить любые чрезвычайные происшествия в будущем и защитить наших детей. Поручаю Министерству территориальной безопасности и Министерству образования и науки Пермского края еще раз проверить, все ли возможные меры нами приняты. При необходимости следует обратиться за помощью к правоохранительным органам. После завершения аудита доложите о его результатах.