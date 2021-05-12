На «Азоте» отметили День Победы

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялись тематические мероприятия в честь празднования Дня Победы.

Накануне праздника филиал «Азот» традиционно принял участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Совета активной молодежи предприятия «Лига лидеров» раздали сотрудникам предприятия около 3 тысяч символических лент. Также волонтеры-азотчики по традиции помогли ветеранам предприятия по хозяйству: прибрали в домах, вымыли окна.

В преддверии праздника на корпоративном телевидении «Азот-ТВ» транслировался фильм «Бессмертный полк», в который вошли фотографии азотчиков, погибших на войне, и тружеников тыла.

В ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» прошел традиционный огонек для ветеранов. В этом году на праздник впервые были приглашены азотчики-дети войны. Пятеро азотчиков-депутатов Березниковской городской Думы поздравили ветеранов войны, узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла, проживающих в их округах. Около 80 человек до конца мая получат памятные подарки.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ко Дню Победы завершена реконструкция Мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны азотчикам. Он установлен возле здания заводоуправления. В результате поисковой работы на плиты занесены фамилии еще 12 человек, погибших на фронте, теперь их общее число 275.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

9 мая около ДК им. Ленина КСЦ «Азот» прошло праздничное мероприятие для горожан «Салют Победы!». Гости могли пройти полосу препятствий, на выставке оружия узнать об устройстве автомата, проверить меткость в пейнтбольном тире, на мастер-классе изготовить бутоньерку или значок и сфотографироваться в тематической фотозоне. Все интерактивные площадки работали бесплатно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Березниковской городской Думы:

- За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка 2 тысяч азотчиков. Многим из них не суждено было вернуться домой. В то же время на самом предприятии велась ожесточенная борьба за победу. «Азот» в годы войны был крупнейшим поставщиком продукции для оборонной промышленности. Мы помним участников войны, которые, не жалея своей жизни, каждый день бились за свободу. Гордимся теми, кто стоял на трудовой вахте.

Справка

Сегодня на учете в Совете ветеранов «Азота» 2 участника войны, 26 тружеников тыла, 1 малолетний узник и 430 человек, чье детство выпало на военные годы.