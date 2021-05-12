Сбер приглашает жителей Перми стать участниками Зеленого Марафона

- Фото: архив "КП"

5 июня 2021 года, во Всемирный день окружающей среды, Сбер в девятый раз проведет традиционный забег в рамках проекта Зеленый Марафон, который охватит 180 городов.

Сбер запустил проект Зелёный Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Ожидается, что в рамках Зеленого Марафона по всей стране будут проведены экологические акции, в рамках которых будет высажено 180 000 деревьев.

Старт главному забегу в Перми будет дан на Городской эспланаде. Профессиональным спортсменам и любителям будут предложены дистанции: 4,2 км и 10 км. Кроме того, пройдут детские забеги и будет выделена отдельная дистанция для поклонников скандинавской ходьбы. Зрителей и болельщиков ждет праздничный концерт, спортивно-развлекательные активности, экологические акции. Участвовать в марафоне может каждый совершенно бесплатно.

Кроме того, впервые в рамках Зеленого марафона пройдет онлайн забег в Березниках. Уже сейчас все желающие могут зарегистрироваться на сайте или скачать приложение "Зеленый марафон", которое доступно для устройств как на Android, так и на IOS.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы рады что в этом году получится вновь собрать всех участников нашего спортивного праздника в центре Перми! Мы подготовили насыщенную развлекательную и спортивную программу для всех возрастов и интересов. В рамках экологической акции до марафона мы организуем мероприятия по высадке деревьев на территории Пермского края, на самом марафоне – соберем и передадим в переработку вещи, батарейки, картон и пластик. Город и его жители соскучились по мероприятиям! Поэтому мы сделаем все, чтобы оправдать ожидания!»

"Зеленый Марафон" проводится с 2012 года, за это время он был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".