Премьеры в театре «У Моста»

Фото: театр «У Моста»

В начале мая состоялась премьера спектакля «Про Федота-стрельца» Л. Филатова. Спектакль наполнен искрометным юмором, народной мудростью, мистикой, и яркими персонажами, среди которых хорошо знакомые всем герои, такие как Баба Яга. Пьеса написана Л. Филатовым в стихотворной форме, это сказка для взрослых, основанная на русской народной сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», в ней отчетливо угадывается стилистика фольклорных сюжетов. Федот-стрелец, не смотря на сложные, хитроумные задания Царя, проходит все испытания.

По многочисленным просьбам зрителей 18, 19, 20 и 21 мая состоятся дополнительные показы спектакля «Про Федота-стрельца» (12+).

Из цикла ирландских спектаклей по МакДонаху зрителям будут представлены парадоксальные комедии «Красавица из Линэна» и «Безрукий из Спокэна». Спектакль «Красавица из Линена» (16+) будет показан 24 и 25 мая; Спектакль «Безрукий из Спокэна» (16+) зрители смогут увидеть 26 и 27 мая.

Фото: театр «У Моста»

Современная драматургия в майском репертуаре представлена бытовой комедией «Детектор лжи» В. Сигарева (16+), которую зрители могут посмотреть 20 и 21 мая и спектаклем «Сансара» О. Богаева (12+) в жанре мистического анекдота – 22 и 23 мая.

А спектакли по классическим произведениям зрители смогут посмотреть: 13 и 14 мая – «Вий» Н. Гоголя (12+); 18 и 19 мая – «Идиот» Ф. Достоевского (12+); 22 и 23 мая – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (16+).

Фото: театр «У Моста»

Культовую рок-оперу «Юнона и Авось» А. Рыбникова и А. Вознесенского (12+), спектакля очень самобытного, камерного и лиричного, зрители могут посмотреть 15 и 16 мая.

В конце месяца – 28, 29 и 30 мая ожидается еще одна премьера! Зрителям будет представлен музыкально-драматический спектакль «Портрет Дориана Грея» по роману О. Уайльда (16+) в постановке московского режиссера Аллы Чепиноги, объединяющий несколько музыкальных стилей: фолк-рок, хард-рок, инструментальный авангард, классическая опера и поп-лирика. Вся музыка скреплена интонациями английского и ирландского фольклора. Постановка спектакля осуществлена при поддержке Министерства культуры Пермского края.