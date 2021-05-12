Каждому читателю «Комсомольской правды» - пакетик семян в подарок

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наконец-то наступила весна, в Пермский край пришло долгожданное тепло, а это значит, что пермяки уже открыли дачный сезон. Мы понимаем, что самое важное для садоводов - это рассада, поэтому «Комсомолка» решила сделать приятный сюрприз всем дачникам и огородникам. В каждом номере газеты от 14 мая - пакетик с семенами в подарок!

Мы уверены, что наш подарок окажется для вас нужным и полезным. А чем больше газет вы купите, тем разнообразнее будет ваш персональный набор.

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