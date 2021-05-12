«Сидел на путях». В Пермском крае поезд сбил мужчину

Мужчина погиб на ж\д путях в Пермском крае. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в районе станция Пашия на железной дороге произошел трагический случай. Об этом сообщает Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП случилось 11 мая в 22.45. Грузовой поезд сбил мужчину, полученные травмы оказались смертельными, 74-лений мужчина погиб на месте. По факту случившегося следственными органами проводится процессуальная проверка.

- По предварительным данным, мужчина сидел на железнодорожных путях, - сообщает СКР. - Машинистом поезда приняты всевозможные меры, чтобы предотвратить столкновение, в том числе применено экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.