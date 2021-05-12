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Общество12 мая 2021 11:20

Пермяки смогут оперативно узнавать о ремонтных работах на дорогах из приложения

Расскажем, как на его найти
Анна Маркова
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Получать сообщения о ремонте на дорогах пермяки теперь смогут через «Вайбер».

Получать сообщения о ремонте на дорогах пермяки теперь смогут через «Вайбер».

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Получать сообщения о ремонте на дорогах пермяки теперь смогут через «Вайбер». Власти города создали группу «Дорожные хроники Перми». Также здесь будет размещаться информация об изменениях работы общественного транспорта.

Чтобы подписаться на группу, в графе «Поиск» наберите название «Дорожные хроники Перми» или пройдите по ссылке с мобильного устройства, где установлен мессенджер «Viber». Затем нужно нажать кнопку «Присоединиться».