Пермяки смогут оперативно узнавать о ремонтных работах на дорогах из приложения

Получать сообщения о ремонте на дорогах пермяки теперь смогут через «Вайбер». Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Получать сообщения о ремонте на дорогах пермяки теперь смогут через «Вайбер». Власти города создали группу «Дорожные хроники Перми». Также здесь будет размещаться информация об изменениях работы общественного транспорта.

Чтобы подписаться на группу, в графе «Поиск» наберите название «Дорожные хроники Перми» или пройдите по ссылке с мобильного устройства, где установлен мессенджер «Viber». Затем нужно нажать кнопку «Присоединиться».