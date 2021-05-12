После трагедии в Казани Павел Миков вспомнил о нападении на пермскую школу в 2018 году

В Перми в 2018 году тоже произошло нападение на школьников. Фото: архив "КП"

Трагедия, произошедшая в Казани 11 мая, невольно напоминает пермякам о том, что произошло в Перми в 2018 году. Напомним, в школу № 127 ворвались ее бывшие ученики, напали на детей и учителя с ножами.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков также вспомнил об этом трагическом случае для всей Перми.

«Сегодня утром пермяки как будто вернулись в 2018 год. Трагические события в Казани напомнили нам и всколыхнули боль в сердцах и горькую память о нападении двух подростков на детей и учителя 127 школы Перми. Казалось, что извлечены все уроки и на всех уровнях... Но нет. 2018 год - Керчь, 2019 год - Благовещенск, 2021 год - Казань... и каждое преступление все страшней и трагичней… Пермяки искренне соболезнуют и скорбят по невинно убиенным детям Казани. Татарстан - мы вместе!», написал в Инстаграм Павел Миков.

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