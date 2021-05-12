В Пермском крае прохожие заметили гадюку на пешеходном переходе

Жители Кунгура заметили гадюку и вызвали спасателей. Фото: Кунгурская служба спасения.
В Кунгуре местным спасателям 11 мая пришел достаточно редкий вызов. Прохожие сообщили, что по улице Карла Маркса, на пешеходном переходе под Сылвенским мостом, лежит змея и попросили ее отловить. Спасатели выехали на место. Сообщение подтвердилось, на земле лежала гадюка и никуда не собиралась уползать. Спасатели отловили чешуйчатую, поместили в сумку, вывезли в лесополосу и отпустили.
Спасатели Кунгурской службы спасения опубликовали памятку:
Как уберечься от змей
Для минимизации последствий от встречи с пресмыкающимся, нужно придерживаться простых правил:
1. ходить в лес в закрытой обуви и одежде;
2. надевать высокие сапоги или ботинки;
3. при виде змеи уходить от нее в противоположную сторону;
4. при ходьбе палкой шевелить траву, от звука змея уползает;
5. услышав шипение, отойти в сторону;
6. всегда брать с собой противоаллергический препарат.
Если вдруг вас укусила змея
1. Не высасывать яд. Он имеет фермент, который мгновенно уводит его от места укуса в кровь, поэтому отсасывание яда может усугубить состояние;
2. Нельзя накладывать жгут на конечность, куда укусила змея. Это приведет к ускорению отмирания тканей;
3. Место укуса следует забинтовать и как можно быстрее добраться до скорой помощи;
4. После укуса надо пить много воды и принимать мочегонные средства для быстрого вывода яда через почки;
5. Нельзя принимать алкогольные напитки.
Отметим, что яд гадюки не достаточно силен, чтобы убить взрослого человека, поэтому после укуса надо сохранять спокойствие и как можно быстрее обратиться за помощью.
После укуса у человека может наблюдаться тошнота, диарея, рвота, головные боли, озноб, повышение температуры, потеря и спутанность сознания, слабость, отек в месте укуса, может кровоточить слизистая оболочка.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить 112.