В Пермском крае прохожие заметили гадюку на пешеходном переходе

Жители Кунгура заметили гадюку и вызвали спасателей. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгуре местным спасателям 11 мая пришел достаточно редкий вызов. Прохожие сообщили, что по улице Карла Маркса, на пешеходном переходе под Сылвенским мостом, лежит змея и попросили ее отловить. Спасатели выехали на место. Сообщение подтвердилось, на земле лежала гадюка и никуда не собиралась уползать. Спасатели отловили чешуйчатую, поместили в сумку, вывезли в лесополосу и отпустили.

Спасатели Кунгурской службы спасения опубликовали памятку:

Как уберечься от змей

Для минимизации последствий от встречи с пресмыкающимся, нужно придерживаться простых правил:

1. ходить в лес в закрытой обуви и одежде;

2. надевать высокие сапоги или ботинки;

3. при виде змеи уходить от нее в противоположную сторону;

4. при ходьбе палкой шевелить траву, от звука змея уползает;

5. услышав шипение, отойти в сторону;

6. всегда брать с собой противоаллергический препарат.

Если вдруг вас укусила змея

1. Не высасывать яд. Он имеет фермент, который мгновенно уводит его от места укуса в кровь, поэтому отсасывание яда может усугубить состояние;

2. Нельзя накладывать жгут на конечность, куда укусила змея. Это приведет к ускорению отмирания тканей;

3. Место укуса следует забинтовать и как можно быстрее добраться до скорой помощи;

4. После укуса надо пить много воды и принимать мочегонные средства для быстрого вывода яда через почки;

5. Нельзя принимать алкогольные напитки.

Отметим, что яд гадюки не достаточно силен, чтобы убить взрослого человека, поэтому после укуса надо сохранять спокойствие и как можно быстрее обратиться за помощью.

После укуса у человека может наблюдаться тошнота, диарея, рвота, головные боли, озноб, повышение температуры, потеря и спутанность сознания, слабость, отек в месте укуса, может кровоточить слизистая оболочка.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить 112.