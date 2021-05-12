Поисковый отряд имени Ирины Бухановой в Перми больше не может так называться

Со дня смерти Ирины Бухановой прошло почти 6 лет. Фото: соцсети.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой написали открытое письмо, где сообщили, что теперь отряд, который был создан около 6 лет назад раскололся. Такое решение было принято семьей Ирины Бухановой. Они отозвали право использования ее именем и запретили пользоваться группой "ВКонтакте".

Отряд продолжит свою работу, но им придется создать свою группу в соцсети, куда смогут обращаться жители Пермского края за помощью с просьбами в поисках своих родных и близких.

«В связи с разными взглядами на ряд вопросов, напрямую влияющих на деятельность отряда, было принято решение о создании еще одного отряда. Это все та же группа по поиску пропавших людей памяти Ирины Бухановой. Только вместо, официально зарегистрированного, юридического лица под названием «PermPoisk», теперь она будет принадлежать просто группе волонтеров», - говорится в письме.

Напомним, трагедия случилась в мае 2015-го года - по дороге на работу пропала 22-летняя Ирина Буханова. Тогда и был создан поисковый отряд имени погибшей девушки. Девушку неделю искали сотни волонтеров, а нашли закопанную в спортивной сумке возле дачи экс-ухажера Андрея Серебренникова. Бывшего возлюбленного, который принимал активное участие в поисках Ирины, задержали.

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