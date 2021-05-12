За сутки коронавирусная инфекция обнаружена в 12 территориях

Всего с начала пандемии выявлено 55 533 случая коронавирусной инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили у 96 жителей в 12 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми – 70 человек.

В Пермском муниципальном районе и Добрянском и Нытвенском городских округах заболели по 4 человека, в Березниках и Кизеле по 3. В Большесосновском муниципальном районе и Соликамском городском округе 2 случая, в ЗАТО Звездный, Частинском муниципальном и Ильинском и Очерском городских округах по одному.

Всего с начала пандемии выявлено 55 533 случая коронавирусной инфекции.