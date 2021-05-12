В Пермском крае клещи присосались уже к 1003 жителям

Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае фиксируют все больше случаев присасывания клещей. Это характерная для нашего региона ситуация. В Роспотребнадзоре сообщили, сколько зарегистрировано случаев с начала сезона. На 11 мая к медикам по поводу присасывания клещей обратилось 1003 человека, в том числе детей – 124.

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 779 клещей, инфекция выявлена в 12 случаях (1,5%); на иксодовый клещевой боррелиоз – 684 из них заражены 234 клеща (34,2%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 630, инфекция выявлена в 12 случаях (1,9%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 630 из них заражены 23 клеща (3,7%).

Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.