Пермское управление МЧС возглавил Александр Урусов

Александр Урусов Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Из Пензы в Пермь - таков карьерный шаг совершил полковник Александр Урусов. С 11 мая он назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, генерал-майор внутренней службы Андрей Бабинцев был освобожден от этой должности в связи с поданным рапортом об увольнении.

Александр Урусов родился в 1977 году в Костромской области. Начинал трудовой путь с должности инженера-инспектора отдела государственного пожарного надзора Управления государственной противопожарной службы УВД Костромской области Последние полтора года был первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области.

Женат, воспитывает 2 дочерей.