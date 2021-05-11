В Пермском крае руководители компании похитили миллион рублей из бюджета

. Фото: архив "КП"

В 2018 году руководители сельскохозяйственного предприятия предоставили сведения в Министерство сельского хозяйства Пермского края для получения субсидии. Они сообщили, что в 2017 году построили в Кунгурском районе молочный комплекс на 2000 голов крупного рогатого скота и получили обратно часть денег, затраченных на его возведение. Но на самом деле строительство шло с 2012 по 2015 годы.

Предприниматели подали ложные сведения, так как по программе господдержки агропромышленного комплекса Прикамья возврат денег возможен, если с начала создания объекта и до момента обращения за субсидией прошло не более трех лет.

В итоге главное следственное управление МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Следователи располагают информацией о хищении не менее миллиона рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Не исключено, что ущерб может увеличиться, - отметили в пресс-службе краевой полиции.