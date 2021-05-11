Рашид Габдуллин покинул пост директора парка Горького

Рашид Габдуллин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Образно говоря, я пересел с водительского кресла в пассажирское, - прокомментировал «Комсомолке» свой уход с поста генерального директора парка Горького Рашид Габдуллин. Он занимал эту должность более 20 лет. – Мне надо было подучить человека, который смог бы заниматься парком. И такой человек есть. Саша Целуйко работает в парке 16 лет. Теперь он стал генеральным директором.

Сам же Рашид Габдулин намерен сосредоточиться на развитии горнолыжного центра «Губаха», который он планирует вывести на федеральный уровень, работе в фонде «Сибирская застава», а также проектах к 300-летию Перми. В частности, к юбилею города в парке Горького появится 300-метровая скамейка, Романовский фонтан, Летний театр.