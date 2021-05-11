Ректором Пермского университета официально стал Дмитрий Красильников

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Дмитрий Красильников, который временно исполнял обязанности ректора Пермского классического университета с июля 2020 года, избавился от приставки «врио».

Приказ о назначении его на должность ректора 5 мая подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Дмитрий Красильников будет главой вуза до 4 мая 2026 года.

Дмитрий Красильников – выпускник исторического факультета ПГУ. С 2011 года занимал пост проректора ПГНИУ. А в минувшем году сменил на посту ректора Игоря Макарихина.

В планах нового ректора - расширение взаимодействия с индустриальными партнерами и развитие научных исследований. В ближайшее время Пермский университет ожидает принятие стратегии вуза до 2030 года.