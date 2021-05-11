В Перми автобусы изменят маршруты

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные в связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта в Перми изменится движение нескольких автобусов.

С 15 мая до пяти утра 17 мая будет временно закрыт сквозной проезд по улице Пушкина. Поэтому в выходные ряд автобусов в направлении Центрального рынка будут доезжать по улице Пушкина до Комсомольского проспекта, затем свернут направо до улицы Екатерининской, объедут Октябрьскую площадь и вновь по Комсомольскому проспекту вернутся на Пушкина.

От Центрального рынка объезжать закрытый участок улицы Пушкина они будут по Комсомольскому проспекту и улице Революции, а затем вновь по Компросу вернутся на улицу Пушкина.

Это относится к автобусам:

- №3 «Пермь I - Дворец творчества юных - микрорайон Нагорный»;

- №4 «Дворец спорта «Молот» - микрорайон Нагорный»;

- №30 «Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый»;

- №32 «Микрорайон Васильевка - Центральный рынок»;

№36 «Ироничная компания» - микрорайон Вышка-2 - микрорайон Вышка-1»;

№55 «Улица Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка»;

№67 «Микрорайон Заостровка - микрорайон Садовый»;

№77 «Микрорайон Левшино - улица Мильчакова».

А автобусы:

- №1 «микрорайон Садовый – Пермь II»;

№19 «Липовая гора - Центральный рынок - улица Попова»;

№45 «Микрорайон Крохалева - улица Мильчакова»;

№59 «Микрорайон Юбилейный - аэропорт Бахаревка - улица Милиционера Власова»;

№74 «Микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка»

по направлению к Центральному рынку также будут объезжать закрытый участок через Октябрьскую площадь, а в обратном направлении - от Центрального рынка - пойдут по своим маршрутам.