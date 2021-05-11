В Перми автобусы изменят маршруты

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ближайшие выходные в связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта в Перми изменится движение нескольких автобусов.
С 15 мая до пяти утра 17 мая будет временно закрыт сквозной проезд по улице Пушкина. Поэтому в выходные ряд автобусов в направлении Центрального рынка будут доезжать по улице Пушкина до Комсомольского проспекта, затем свернут направо до улицы Екатерининской, объедут Октябрьскую площадь и вновь по Комсомольскому проспекту вернутся на Пушкина.
От Центрального рынка объезжать закрытый участок улицы Пушкина они будут по Комсомольскому проспекту и улице Революции, а затем вновь по Компросу вернутся на улицу Пушкина.
Это относится к автобусам:
- №3 «Пермь I - Дворец творчества юных - микрорайон Нагорный»;
- №4 «Дворец спорта «Молот» - микрорайон Нагорный»;
- №30 «Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый»;
- №32 «Микрорайон Васильевка - Центральный рынок»;
№36 «Ироничная компания» - микрорайон Вышка-2 - микрорайон Вышка-1»;
№55 «Улица Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка»;
№67 «Микрорайон Заостровка - микрорайон Садовый»;
№77 «Микрорайон Левшино - улица Мильчакова».
А автобусы:
- №1 «микрорайон Садовый – Пермь II»;
№19 «Липовая гора - Центральный рынок - улица Попова»;
№45 «Микрорайон Крохалева - улица Мильчакова»;
№59 «Микрорайон Юбилейный - аэропорт Бахаревка - улица Милиционера Власова»;
№74 «Микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка»
по направлению к Центральному рынку также будут объезжать закрытый участок через Октябрьскую площадь, а в обратном направлении - от Центрального рынка - пойдут по своим маршрутам.