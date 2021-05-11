В Перми пропал 29-летний Арнольд Ли

Пропавший молодой мужчина. Фото предоставлено супругой

В Перми ищут 29-летнего Арнольда Ли Алексеевича. Вместе с супругой Илоной они живут в Мотовилихинском районе Перми в доме на Уинской, 31. Илона рассказала, что вестей о ее муже нет уже пять дней.

Он ушел рано утром 6 мая, - рассказывает Илона, - Ни денег, ни документов, ни телефона с собой не взял. Куда отправился, тоже не сказал.

Приметы

Рост 175 сантиметров, карие глаза, черные густые волосы. Был одет в белую футболку, серую кофту с капюшоном, черную ветровку, черные кроссовки.

Родные и близкие пропавшего очень переживают за него и ждут дома. Всем, кто обладает какой-либо информация о местонахождении Арнольда, Илона просит звонить ей по номеру: 8-992-222-75-83.

Напомним, ранее мы писали о том, что друг, который последним видел пропавшего Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться.

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