Аэропорт Перми за три месяца принял более 300 тысяч пассажиров

В расписании Большого Савино в начале года появились рейсы в Калининград, Ош, Бишкек и Ереван. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Пермском аэропорту за три месяца этого года обслужили более 305 тысяч пассажиров. В воздушной гавани города подвели итоги за первый квартал 2021 года.

В расписании Большого Савино в начале года появились рейсы в Калининград, Ош, Бишкек и Ереван. Запустили рейсы авиакомпании Nordwind Airlines, Smartavia и ЮВТаэро.

- Внутренний пассажиропоток восстановился и показал рост на 2% от уровня 2020 года - почти 298 тыс. пассажиров, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Положительная динамика отмечается на рейсах в Санкт-Петербург (+22,4%), Сочи (+22,4) и Нижний Новгород (+14,3). Кроме этого добавились полёты в Минеральные Воды, Волгоград, Тюмень и Усинск, которые не выполнялись в первые три месяца 2020 года.

На международных авиалиниях пассажиропоток составил 7 777 человек, что на 78% ниже показателя прошлого года. Чаще всего пермяки летают в Москву, Санкт – Петербург и Сочи.