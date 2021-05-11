В пермских школах и детских садах пройдут проверки после трагедии в Казани

В пермских образовательных учреждениях проведут проверки после трагедии в Казани. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае во всех образовательных учреждениях усилят безопасность и проведут проверки после трагедии в Казани. Сегодня утром бывший ученик школы №145 в Казани устроил стрельбу. В результате погибли семь детей и несколько взрослых, пострадали больше 30 человек. Материал наших коллег об этой трагедии можно прочитать здесь.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Республики Татарстан и ее президенту Рустаму Минниханову в связи с трагедией в школе.

Также губернатор поручил Министерству образования и науки и Министерству территориальной безопасности Пермского края усилить меры безопасности в школах, детских садах, колледжах и других организациях образовательной сферы. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.

Например, в детских садах Перми в "родительских чатах" попросили называть фамилию при входе в детский сад и воздержаться от прогулок на участках после передачи ребенка воспитателями.

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