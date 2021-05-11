- Фото: Василий Вахрин

Поиски пропавшего 17-летнего молодого человека закончились трагедией. Об этом "КП" сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 17-летний подросток пропал 10 мая. В этот день в 23.00 он вышел из дома по улице Октябрьской в поселке Юг и исчез. С тех пор его искали обеспокоенные родственники, полицейские и волонтеры. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты.

- Тело обнаружено без видимых следов насильственной смерти, назначены необходимые экспертизы, которые установят причину смерти, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией, тело подростка обнаружили в поле.

Напомним, ранее мы писали о том, что друг, который последним видел пропавшего Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться.