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Фото: Василий Вахрин
Поиски пропавшего 17-летнего молодого человека закончились трагедией. Об этом "КП" сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, 17-летний подросток пропал 10 мая. В этот день в 23.00 он вышел из дома по улице Октябрьской в поселке Юг и исчез. С тех пор его искали обеспокоенные родственники, полицейские и волонтеры. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты.
- Тело обнаружено без видимых следов насильственной смерти, назначены необходимые экспертизы, которые установят причину смерти, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Как рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией, тело подростка обнаружили в поле.
Напомним, ранее мы писали о том, что друг, который последним видел пропавшего Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться.