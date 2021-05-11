В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 7 месяцев назад

В Пермском крае нашли погибшим мужчину, пропавшего в октябре 2020 года. Фото: архив "КП"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщили, что окончены поиски 44-летнего Вячеслава Юрьевича Баранова. К сожалению, он найден погибшим.

Днем 1 октября 2020 года он ушел на рыбалку из дома на улице Луговая, 1 в Березниках и пропал. С тех пор его искали обеспокоенные родственники и волонтеры. Одна из волонтеров поискового отряда "Регион 59" постоянно выходила на его поиски. Искала и в лесу, и на воде. К сожалению, чуда не произошло.

Пропавший мужчина. Фото: "Регион59"

Напомним, ранее мы писали о том, что друг, который последним видел пропавшего Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться.

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