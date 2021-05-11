Волонтеры объявили сбор на поиски 17-летнего парня, пропавшего в Пермском крае

Савелий зарубин пропал 10 мая.

В Пермском крае волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 17-летнего Савелия Зарубина.

Напомним, 10 мая, в 23.00 Савелий вышел из дома по улице Октябрьская,10 в поселке Юг и пропал.

Место сбора и время сбора: Пермский край, п. Юг, ул. Октябрьская 10, 11 мая в 14.00. Форма одежды: «город, лес», яркая, удобная. С собой по возможности взять: жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки.

Приметы пропавшего

Рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в бежевую кофту, футболу в бело-бордово-синюю полоску, серые штаны, черные кроссовки. Координатор поисков - Ксюша Макарова, телефон: 89026308082.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Савелия, просят сообщать по телефону 102

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