В Пермском крае пропал 17-летний парень

Савелий Зарубин. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

В Пермском крае пропал 17-летний Савелий Зарубин. Об этом сообщает поисковой отряд имени Ирины Бухановой.

В понедельник, 10 мая, в 23.00 Савелий вышел из дома по улице Октябрьская,10 в поселке Юг и пропал. Куда ушел парень, не сообщается, сейчас волонтеры организуют сбор на поиски молодого человека.

Приметы

Рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в бежевую кофту, футболу в бело-бордово-синюю полоску, серые штаны, черные кроссовки.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Савелия, просят сообщать по телефону 102