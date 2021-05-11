В Перми с седьмого этажа упал мужчина

В Перми с высотки упал мужчина.
Фото: архив "КП"
В Перми 10 марта произошел трагический случай на улице Луначарского, 90. Около 20 часов с высоты седьмого этажа упал 57-летний мужчина. По информации источника, ему была вызвана скорая медицинская помощь, однако мужчина скончался до ее приезда.
Напомним, на днях "КП" писала о том, что за одни сутки из домов в Перми выпали три человека - двое мужчин и ребенок.
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