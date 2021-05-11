Власти Перми показали, как будут выглядеть причалы на набережной после реконструкции

Так набережная Перми выглядит сейчас. Фото: Анна Маркова

К трехсотлетию Перми планируется провести капитальный ремонт причалов Речного вокзала. Проект уже передан в госэкспертизу, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Итоги будут известны в мае. Затем объявят аукцион на выполнение работ, планируется, что ремонт начнется осенью этого года. Полностью капремонт должен быть завершен к концу 2022 года.

В рамках ремонта будет полностью реконструирована часть привокзальной площади, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами». Пространство этой территории станет двухуровневым. На верхнем расположится променад, примыкающий к Речному вокзалу, а также модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры.

Нижний уровень – место прогулок с арт-объектом «Счастье не за горами» - частично будет использоваться под транспортную инфраструктуру.

По предварительной оценке стоимость работ ориентировочно составит 0,5 млрд рублей, более точная сумма будет определена после завершения госэкспертизы.