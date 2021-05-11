Власти Перми показали, как будут выглядеть причалы на набережной после реконструкции

Так набережная Перми выглядит сейчас.
Фото: Анна Маркова
К трехсотлетию Перми планируется провести капитальный ремонт причалов Речного вокзала. Проект уже передан в госэкспертизу, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Итоги будут известны в мае. Затем объявят аукцион на выполнение работ, планируется, что ремонт начнется осенью этого года. Полностью капремонт должен быть завершен к концу 2022 года.
В рамках ремонта будет полностью реконструирована часть привокзальной площади, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами». Пространство этой территории станет двухуровневым. На верхнем расположится променад, примыкающий к Речному вокзалу, а также модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры.
Нижний уровень – место прогулок с арт-объектом «Счастье не за горами» - частично будет использоваться под транспортную инфраструктуру.
По предварительной оценке стоимость работ ориентировочно составит 0,5 млрд рублей, более точная сумма будет определена после завершения госэкспертизы.
Так она должна будет выглядеть после ремонта.