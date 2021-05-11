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Общество11 мая 2021 6:41

В Пермь пришел дым сибирских пожаров

Синоптики рассказали, когда он может рассеяться
Анна Маркова
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До Перми добрался дым лесных пожаров из Сибири.

До Перми добрался дым лесных пожаров из Сибири.

Фото: Анна Маркова

Пермяки 10 мая могли наблюдать небольшую дымку в городе, причиной этого стал дым из Сибири. Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали подробности.

- Днем 10 мая, начиная с восточных районов края наблюдается задымление, оно вызвано пожарами в Западной Сибири, - сообщают специалисты ГИС центра. - Продукты горения от этих пожаров начали распространяться на Урал, и далее вдоль Уральского хребта на север (по западной периферии антициклона).

Дымная мгла над Пермью, а также южными и восточными районами края сохранится до первой половины дня понедельника. Далее по мере смены направления ветра на северо-западное, небо над Пермью окончательно очистится от дыма примерно к 11.00 утра понедельника, на юго-востоке края – к вечеру понедельника.

Синоптики говорят, что такие масштабные пожары в мае – явления достаточно редкое.

Композит снимков Terra MODIS за 10 мая 2021 г. Видны очаги пожаров в Зауралье, показано направление распространения продуктов горения.