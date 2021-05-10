«Извини, но я красивее». В Пермском крае покончил с собой 16-летний парень

- Фото: Василий Вахрин

В субботу, 8 мая, в Соликамске в Боровском районе нашли тело 16-летнего парня. Молодой человек учился в Соликамском горно-химическом техникуме. Друзья и близкие до сих пор не понимают, что толкнуло молодого человека на роковой поступок.

- Он, конечно, был своеобразным, необычным, но добрым и жизнерадостным, дружелюбным, а, главное, доверчивым. Планировал выучиться в горно-химическом и работать по специальности. Не знаю, почему он так поступил. Сейчас много разных версии, одни говорят о каких-то долгах, другие о проблемах в личной жизни. Кто-то вообще считает, что он не сам это сделал, а родственники ждут результаты экспертизы, - рассказала знакомая умершего.

Некоторые друзья обратили внимание на странный статус, который появился на странице молодого человека в социальной сети - «Извини, но я красивее». Но что это могло значить, они не знают.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка

- Тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Следователи выезжали на место происшествия, провели осмотр, сейчас назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагедии. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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