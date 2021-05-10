МЧС: из-за аномальной жары, которая наступила в Прикамье, возрастают риски пожаров и происшествий на воде

Загорать в самую жару опасно: обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Фото: Василий Вахрин

С 10 мая в Пермском крае ожидается наступление аномально жаркой погоды на 7-12 градусов выше климатической нормы. А это – риск возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем и происшествий на водных объектах.

В краевом МЧС напомнили о соблюдении основных правил безопасности: разжигать костры и топить печь в жаркую и ветреную погоду запрещено. Не разрешается купаться вне специально оборудованных мест, в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры: носить рекомендуется светлую воздухопроницаемую одежду и пользоваться головным убором. Под прямым воздействием солнечных лучей необходимо максимально закрывать поверхности кожи, ведь обожженная она перестает выделять пот и охлаждаться.

Употребление пива и других алкогольных напитков может привести к обезвоживанию организма. Также стоит избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.