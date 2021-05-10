Пропал 5 мая: в Пермском крае ищут мужчину

Фото: группа ВКонтакте "Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших" Пермь".

В Пермском крае волонтеры вышли на поиски пропавшего мужчины. 58-летний Рашид Зайников – житель деревни Батерики в Березовском муниципальном округе.

В среду, 5 мая около семи часов утра он вышел из дома и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Родные просят тех, кто видел Рашида Зайникова – позвонить в полицию или волонтерам. Координатор поисков Яна - 8-908-248-19-47.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 170 см, короткая стрижка, глаза карие, носит очки. Есть шрам от аппендицита, отсутствуют зубы.

Был одет: куртка-камуфляж, брюки, черные резиновые сапоги, черная шапка.