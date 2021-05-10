В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины

Сания. Фото Барда.Да/ВКонтакте

Пропавшую в Пермском крае 52-летнюю женщину нашли живой. Об этом корреспонденту "КП" сообщили ее родственники.

Напомним, 52-летняя Сания ушли из дома в Бардымском районе 8 мая и исчезла. С тех пор ее искали волонтеры и родственники. К счастью, 10 мая родные Сании сообщили, что она вернулась домой, с ней все хорошо, где все это время пропадала женщина, не сообщается.

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