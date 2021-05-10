97 новых заболевших коронавирусом выявлено в Прикамье

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 55 437 человек. Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 97 новых заболевших коронавирусной инфекцией

- 30 человек были госпитализированы в больницы, 67 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. – На 10 мая 2021 года общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 437 человек. В числе 97 новых инфицированных 39 мужчин, 58 – женщин и четверо детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – пять человек, от 30 до 49 лет – 33 человека, 34 в возрасте 50-64 и 21 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.