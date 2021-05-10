Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 мая 2021 9:50

За неделю в Прикамье выздоровели от коронавируса 575 пациентов

А всего вылечились от COVID-19 более 50 тысяч человек
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
За минувшую неделю врачи Пермского края вылечили от коронавируса 575 пациентов.

За минувшую неделю врачи Пермского края вылечили от коронавируса 575 пациентов.

Фото: архив "КП"

- За минувшую неделю врачи Пермского края вылечили от коронавируса 575 пациентов, - сообщили в краевом минздраве. - 36 человек выздоровели за прошедшие сутки, часть из них проходили лечение в больницах, часть - амбулаторно.

На утро 10 мая общее число выздоровевших от COVID-19 жителей Пермского края составило 50 074. А всего за период диагностики в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 55 340 человек.

Сейчас для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе развернуты 1 445 коек, стационарная медпомощь оказывается 1 009 пациентам, из них – 582 с COVID-19, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Коронавирус Covid-19