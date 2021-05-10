За неделю в Прикамье выздоровели от коронавируса 575 пациентов

За минувшую неделю врачи Пермского края вылечили от коронавируса 575 пациентов. Фото: архив "КП"

- За минувшую неделю врачи Пермского края вылечили от коронавируса 575 пациентов, - сообщили в краевом минздраве. - 36 человек выздоровели за прошедшие сутки, часть из них проходили лечение в больницах, часть - амбулаторно.

На утро 10 мая общее число выздоровевших от COVID-19 жителей Пермского края составило 50 074. А всего за период диагностики в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 55 340 человек.

Сейчас для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе развернуты 1 445 коек, стационарная медпомощь оказывается 1 009 пациентам, из них – 582 с COVID-19, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.