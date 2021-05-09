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По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие коронавирусом выявлены в 14 территориях Пермского края.

Традиционно больше всех заболевших в Перми - 69 человек. По 4 случая коронавируса обнаружено в Пермском районе, Краснокамске и Лысьве. В Чайковском, Добрянке и в Куеде COVID-19 инфицированы по 3 человека. Два случая коронавируса выявлено в Очерском городском округе, по одному – в Березниках, Кунгуре, Нытвенском и Суксунском городских округах, Карагайском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе.

За весь период диагностики в Пермском крае подтверждено 55 340 случаев COVID-19.