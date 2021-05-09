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Общество9 мая 2021 15:14

Пермские школьники устроили грандиозную акцию в память о героях Великой Отечественной войны

Более 70 учеников из разных школ города станцевали «Вальс Победы» на площади у памятника «Катюше»
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: скриншот видео паблика Мой город Пермь/ВКонтакте

Фото: скриншот видео паблика Мой город Пермь/ВКонтакте

Пермские школьники устроили грандиозную акцию в память о героях Великой Отечественной войны. Более 70 учеников собрались на площади у памятника "Катюше" в Кировском районе и станцевали "Вальс Победы". Постановка Вальса была инициирована Школой "Диалог".

В акции приняли участие ученики гимназии № 6, школы № 65,школа №14, школа №63, школа №83, химико-технологической школа "СинТез" и школа "Диалог".

- Почти месяц ребята репетировали. Видели бы вы, на каком подъеме проходили репетиции, а как горели глаза ребят во время исполнения танца, это просто потрясающе, - отметила организатор акции.