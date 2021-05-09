На месте будущей стелы в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести» заложен первый камень

Фото: permkrai

Сегодня, 9 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в торжественной церемонии установки символического камня на месте будущей стелы в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести». Камень установили в Свердловском районе на площади Крала Маркса, где во время войны на нужды фронта работали оборонные предприятия.

«Каждый житель нашего региона приближал Победу – на фронте, на заводах и фабриках, в колхозах и госпиталях. В годы войны наши предки показали поистине железную выдержку – и для каждого из нас очень важно, что их заслуги оценены по достоинству. Стела будет напоминать нам, нашим детям и внукам о силе духа пермяков, о сплоченности, и, конечно, огромной любви к Родине. И мы не остановимся на этом. Потому что весь Пермский край достоин называться регионом трудовой доблести. Сегодня добиваемся присвоения звания «Город трудовой доблести» еще 5 городам – Лысьве, Кизелу, Березникам, Нытве и Соликамску. Мы искренне гордимся подвигом наших земляков, пусть с нами гордится вся страна, все жители и гости нашего региона», - отметил глава региона.