- Фото: архив "КП"

За одни сутки из домов в Перми выпали три человека - двое мужчин и ребенок.

Первый случай произошел 7 мая около 14.00 в Кировском районе Перми. С первого этажа одного из домов по улице Ямпольской выпала 2-летняя девочка. Ребенка с травмами увезли в больницу имени Тверье.

Второе происшествие случилось также 7 мая и тоже в Кировском районе. Около 20.00 с четвертого этажа дома по улице Ялтинской выпал 30-летнйи мужчина. Пострадавшего с травмами увезли в больницу имени Тверье.

Третий несчастный случай, но, к сожалению, со смертельным исходом произошел произошел 8 мая около 15.00 в Дзержинском районе Перми. С многоэтажки по улице Гатчинская выпал 30-летний мужчина. К несчастью, он скончался до приезда в врачей

Еще одно происшествие случилось также 8 мая в Ленинском районе города. Около 16.00 в одном из дворов по улице Торфяная на 11-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребенка увезли в Краевую детскую клиническую больницу.