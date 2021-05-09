«Кусок хлеба - еда на целый день». Ветеран из Перми - о тяготах войны

Анна Поморцева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня отметить День Победы на набережную Камы пермяки приходят целыми семьями. Дети и внуки рассказывают о подвигах своих бабушек и дедушек.

В одной из таких семей живет ветеран войны Анна Гордеевна Поморцева. Скоро ей исполнится 97 лет. Всю войну она проработала на Пермском областном телеграфе. Работала была важная и очень напряженная. Анна Гордеевна рассказывает, что в начале войны было очень плохо с питанием. Утром по пути на работу она покупала небольшой кусок хлеба - это была ее единственная еда до утра следующего дня. А потом была долгожданная победа, слезы радости и сейчас у Анны Поморцевой большая дружная семья. На набережную она пришла с дочерью Лилией, внучкой Валерией, правнучкой Таисией и правнуком Васей.

Как пермяки отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, читайте в нашем материале.